Reprodução/Polícia de Rose Hill Ainda não foi descoberta a causa da morte da menina





Autoridades encontraram o corpo em decomposição de uma menina de seis anos no quintal da casa de sua família adotiva, em Kansas , EUA . Segundo investigadores, o corpo já estava em estado de decomposição; a menina teria morrido há quatro anos.

Os policiais de Rose Hill , uma pequena cidade do Kansas com pouco mais de quatro mil habitantes, descobriram os restos mortais da menina ao responder a um chamado sem relações com o caso, no início de setembro.

Nesta sexta-feira (27), o departamento anunciou que o corpo foi identificado como pertencente à Kennedy Jean Schroer , que teria cerca de seis anos quando morreu, em novembro de 2020.

O Sedgwick County Forensic Science Center , Centro da equipe forense que fez a identificação, não conseguiu determinar a causa da morte devido ao estágio de decomposição do corpo. A polícia disse que o relatório preliminar não observou ferimentos visíveis.

A descoberta

Os policiais foram à casa da família de Kennedy em 10 de setembro para responder a um relato de um adulto que teria se trancado e ameaçado se machucar. Enquanto eles estavam na casa, teriam sido reveladas informações de um “homicídio passado”. A partir disso, os agentes descobriram restos humanos no quintal, de acordo com o chefe de polícia de Rose Hill, Taylor Parlier, em entrevista para um jornal local.

A polícia ainda não fez nenhuma prisão relacionada ao caso, o que gerou pedidos de justiça por parte da mãe biológica de Kennedy. “Entendemos que as pessoas possam estar confusas sobre como não foi feita uma prisão neste caso. É completamente compreensível”, disse o Departamento de Polícia de Rose Hill através de um comunicado à imprensa.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !

“O que gostaríamos de dizer é que temos a chance de reunir o máximo de informações possível, descobrir o que aconteceu com essa criança e contar sua história. Embora entendamos o desejo de responsabilizar as pessoas, precisamos fazer isso corretamente e não rápido”, continuou a nota.

O departamento diz que divulgar muita informação pode acabar implicando algumas pessoas que não estavam envolvidas. A polícia disse que os pais adotivos de Kennedy têm sido francos com os investigadores até agora.

Mãe biológica

Christa Helm, que afirma ser a mãe biológica de Kennedy, disse ao KSN — portal de notícias estadunidense —, que perdeu a custódia de suas três filhas em 2018, e que todas elas foram acolhidas pela família Schroer em 2019.

Christa, que esperava uma vida melhor para seus filhos, ainda está tentando entender o que aconteceu. “O estado do Kansas falhou com meus filhos, e eu quero que eles recebam a terapia adequada e o amor de que precisam de sua família de verdade, onde eles pertencem”, disse a mulher ao KSN.





O Distrito Escolar de Rose Hill confirmou a matrícula de Kennedy no jardim de infância em 2020, mas revelou que seus pais adotivos a retiraram para explorar a educação domiciliar.

O futuro sobre a custódia das duas irmãs de Kennedy ainda não foi definido, enquanto a investigação continua. Helm disse que a família está tendo aconselhamento jurídico e que espera ter a guarda delas de volta.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .