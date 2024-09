ANWAR AMRO O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em foto de janeiro de 2024

O corpo do líder do Hezbollah morto por Israel durante bombardeio em Beirute, no Líbano, Hassan Nasrallah, foi recuperado nesse sábado (28), segundo confirmou uma fonte de segurança libanesa à CNN Brasil neste domingo (29). De acordo com o relato, o cadáver estava inteiro.

Na sexta (27), o Hezbollah sofreu um ataque aéreo israelense em seu quartel-general em Beirute, na tentativa de eliminar seu líder, Hassan Nasrallah. Desde então, o paradeiro do chefe do grupo era incerto e estava sob investigação.

Na manhã de sábado, o Exército israelense anunciou a morte de Nasrallah em um ataque em Beirute, no Líbano. "Hassan Nasrallah está morto", anunciou o porta-voz militar, tenente-coronel Nadav Shoshani, no X.

O capitão David Avraham, outro porta-voz militar, também confirmou à AFP que o chefe do Hezbollah havia sido "eliminado" após os ataques dessa sexta-feira (27) na capital libanesa.

Uma fonte próxima ao grupo apoiado pelo Irã disse à AFP, sob condição de anonimato, que o contato com Nasrallah havia sido perdido desde sexta-feira à noite.

O movimento islamista libanês confirmou, depois, que seu líder havia morrido em um bombardeio israelense.

"Sayed Hassan Nasrallah se uniu com seus companheiros mártires (...) cuja marcha liderou durante quase 30 anos", anunciou o grupo pró-Irã em um comunicado.

Nasrallah era a maior autoridade do Hezbollah e estava à frente do grupo há décadas. O ataque é parte de uma série de bombardeios que Israel está realizando no Líbano contra lideranças do grupo.

Hoje, as forças israelenses anunciaram a morte de mais um dirigente do Hezbollah, durante um ataque aéreo na periferia sul de Beirute no sábado.

O Exército "eliminou o terrorista Nabil Qauq, comandante da unidade de segurança" do Hezbollah e membro do conselho central da organização pró-Irã, afirma um comunicado militar.

Uma fonte próxima ao Hezbollah confirmou a informação à agência de notícias AFP .

Irã pede reunião na ONU

Após a morte de Nasrallah, o Irã pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para que a entidade "tome ações imediatas e decisivas para deter a agressão contínua de Israel e impedir que a região seja arrastada para uma guerra total".

Em carta, o enviado iraniano à ONU , Amir Saeid Iravani, disse: “Em 27 de setembro de 2024, Israel perpetrou um flagrante ato de agressão terrorista contra áreas residenciais em Beirute, usando destruidores de bunkers de mil libras [mais de 450 kg] fornecidos pelos EUA para assassinar Seyed Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah”, disse ele, ainda acrescentando que “muitas pessoas inocentes” e um general iraniano também morreram no bombardeio.

No texto, ele acusou Israel de "genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza com total impunidade".

— Com informações de AFP

