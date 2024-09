Divulgação/Governo do Irã Hasan Nasrallah, líder do Hezbollah, em foto tirada em 2019





O Hezbollah , um grupo extremista com sede no Líbano , sofreu um ataque aéreo israelense em seu quartel-general em Beirute, na tentativa de eliminar seu líder, Hassan Nasrallah . Israel acredita que a morte de Nasrallah enfraqueceria o grupo terrorista, considerado uma ameaça à segurança da região.

O paradeiro de Nasrallah é incerto, mas fontes indicam que ele não foi atingido pelo ataque. Até o momento, o Hezbollah não se pronunciou sobre o estado de seu líder.

O governo do Irã, principal apoiador do Hezbollah, está investigando a situação após a perda de contato do grupo com Nasrallah.

Além disso, o ataque israelense em Beirute resultou em seis mortes e deixou 91 pessoas feridas. A situação entre Líbano e Israel continua a se agravar, com mais de 700 mortos em ataques durante a última semana.

No Líbano, 25 pessoas, incluindo quatro crianças, morreram em ataques no sul do país. Em resposta, o Hezbollah lançou mísseis contra a cidade israelense de Haifa, intensificando ainda mais o conflito.





No norte de Israel, milhares de pessoas foram obrigadas a evacuar suas casas devido aos ataques do grupo terrorista.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que o conflito continuará até que os moradores dessas áreas possam retornar com segurança.

Netanyahu também rejeitou uma proposta de cessar-fogo de 21 dias, sugerida por diversos países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos, mantendo a escalada da tensão na região.

