O X (antigo Twitter ) removeu mais de 5 milhões de contas globalmente, de acordo com seu relatório de transparência. A ação ocorreu enquanto Elon Musk enfrenta uma decisão do ministro Alexandre de Moraes para suspender algumas contas no Brasil , segundo informações do UOL.

O relatório aponta mudanças nos critérios de moderação da plataforma desde que Musk adquiriu a empresa em 2022. O Brasil não figura entre os países que mais solicitam remoções de contas na plataforma.

O relatório de transparência, referente ao primeiro semestre de 2024, detalha as medidas tomadas pelo X para remover conteúdo problemático e responder a solicitações governamentais.

Entre as ações relatadas, mais de 5 milhões de contas foram removidas, principalmente por exploração infantil, abuso, assédio e identidades falsas.

Além disso, mais de 10 milhões de publicações foram retiradas, sendo o discurso de ódio a causa mais comum, seguido por exploração infantil e conteúdo violento.

O documento também revela que o X atendeu a cerca de 71% dos pedidos de suspensão de contas e posts de órgãos governamentais, com o Japão, a Turquia e a Coreia do Sul liderando essas solicitações.





No total, a plataforma recebeu 224 milhões de denúncias, com abuso e assédio sendo as principais categorias, seguidas por discurso de ódio e conteúdo violento.

Apesar da promessa de Elon Musk de manter a liberdade de expressão na plataforma, os números indicam uma menor rigidez na remoção de conteúdo ofensivo, especialmente discurso de ódio, o que tem gerado controvérsia entre os usuários.

