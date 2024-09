Divulgação/Governo do Irã Hasan Nasrallah, líder do Hezbollah, em foto tirada em 2019

O movimento islamista libanês Hezbollah confirmou neste sábado (28) que seu líder, Hassan Nasrallah, morreu na sexta-feira em um bombardeio israelense contra o subúrbio sul de Beirute.

"Sayed Hassan Nasrallah se uniu com seus companheiros mártires (...) cuja marcha liderou durante quase 30 anos", anunciou o grupo pró-Irã em um comunicado.

O Irã afirmou que, apesar da morte do chefe do grupo, seu "legado vai continuar" e condenou o assassinato de Nasrallah , dizendo que foi um "ato terrorista covarde".

A declaração confirmou que ele foi morto com outros membros do grupo "após o traiçoeiro ataque sionista nos subúrbios ao sul" de Beirute.

No centro de Beirute, jornalistas da AFP ouviram uma pessoa passando na rua e gritando: "Meu Deus", enquanto mulheres choravam logo após o Hezbollah anunciar a notícia.

Jatos israelenses bombardearam o sul de Beirute e seus arredores durante toda a noite de sábado, nos ataques mais intensos ao reduto do Hezbollah desde a última guerra entre o grupo e Israel, em 2006.

"Hassan Nasrallah está morto", anunciou o porta-voz militar, tenente-coronel Nadav Shoshani, no X.

O capitão David Avraham, outro porta-voz militar, também confirmou à AFP que o chefe do Hezbollah havia sido "eliminado" após os ataques dessa sexta-feira (27) na capital libanesa.

Uma fonte próxima ao grupo apoiado pelo Irã disse à AFP, sob condição de anonimato, que o contato com Nasrallah havia sido perdido desde sexta-feira à noite.

Ontem, o Hezbollah sofreu um ataque aéreo israelense em seu quartel-general em Beirute, na tentativa de eliminar seu líder, Hassan Nasrallah. Desde então, o paradeiro do chefe do grupo era incerto e estava sob investigação.

