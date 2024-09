Reprodução Lula e Janja





A primeira-dama , Rosângela da Silva, conhecida como Janja , participou de um evento sobre educação em Doha , Catar , no início deste mês, a convite da sheika Mozha bin Nasser al-Missened . A viagem, que envolveu também quatro assessores e oito policiais federais para garantir sua segurança, teve um custo total de cerca de R$ 283,3 mil .

De acordo com o 'Estadão', um dos principais fatores que elevaram o custo foram as passagens adquiridas em cima da hora para os agentes da Polícia Federal. Os valores das passagens dos policiais chegaram a até R$ 31,4 mil, somando R$ 186,2 mil, enquanto as diárias totalizaram R$ 42,2 mil, variando entre R$ 4,2 mil e R$ 6,3 mil, conforme o tempo de permanência de cada um no exterior. O grupo de segurança contava com uma delegada, um escrivão e seis agentes da corporação.

A justificativa para a compra tardia das passagens foi o fato de que o convite do evento foi recebido no mesmo dia da viagem, em 6 de setembro de 2024, conforme explicou o agente responsável. No entanto, um policial já havia sido enviado a Doha no dia 3 de setembro para realizar o trabalho de reconhecimento.

Além dos agentes, a comitiva de Janja incluiu o fotógrafo Cláudio Adão dos Santos, o ajudante de ordens Edson Antônio Moura Pinto, a assessora do Gabinete Pessoal da Presidência, Camila Fernandes Silva, e a assessora de imprensa Taynara Pretto. As despesas com passagens e diárias desse grupo somaram R$ 52 mil, segundo informações do Painel de Viagens do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.