ANWAR AMRO Ambulâncias transportam feridos para um hospital de Beirute após explosões sangrentas de “pagers” de membros do Hezbollah, no Líbano, 17 de setembro de 2024





Pagers de membros do grupo Hezbollah explodiram em sequência na terça-feira (17) , deixando nove mortos e 2.750 feridos no Líbano . Os dispositivos foram produzidos pela empresa taiwanesa Gold Apollo , de acordo com o jornal The New York Times.

A Gold Apollo , no entanto, informou que os aparelhos foram fabricados por uma empresa sediada em Budapeste . Os pagers foram produzidos pela BAC Consulting KFT, sediada na capital da Hungria . A maioria dos dispositivos era o modelo AR-924, mas o Hezbollah ainda havia adquirido outros três modelos da mesma empresa.

Ataque teria sido feito por Israel



Segundo o jornal estadunidense, os equipamentos tinham explosivos implantados por Israel , que teria adulterado os pagers do grupo extremista antes de eles chegarem ao Líbano. A carga explosiva foi implantada próxima à bateria de cada pager, pesava menos de 50 gramas e tinha um interruptor, que permitia ser detonada remotamente. Os equipamentos estavam programados para tocar por alguns segundos antes da explosão.

Fontes da segurança libanesa dizem que os pagers foram importados pelo Hezbollah há cinco meses, é o que diz a agência Al Jazeera.

O que são os pagers?

O pager (ou “bipe”, como era chamado no Brasil) é um dispositivo de comunicação que era comum nas décadas de 1980 e 1990, antes da popularização dos celulares. São aparelhos usados para enviar mensagens curtas, com até 100 caracteres cada uma, segundo o site da Gold Apollo, fabricante do modelo AR-924. A empresa informou que o aparelho tem uma bateria de lítio que dura até 85 dias em apenas uma carga e leva 2h30 para ser completamente carregado.

De acordo com especificações, o pager é resistente, com proteção contra poeira e com resistência à água. É fabricado para permitir manutenção, com possibilidade de troca de peças como tela e bateria.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !

Os pagers foram detonados em pouco mais de uma hora. Imagens de câmeras de segurança de um mercado em Beirute, no Líbano, mostraram duas dessas explosões .

O que diz a fabricante

A Gold Apollo, empresa dona da marca dos pagers, localizada em Taiwan, informou nesta quarta-feira (18) que os aparelhos usados pelos integrantes do Hezbollah não foram produzidos por ela, mas por uma fábrica licenciada chamada BAC.

A empresa taiwanesa afirmou em um comunicado que "apenas fornece autorização para a marca registrada". O presidente da Gold Apollo afirmou também não saber como os pagers podem ter sido preparados para explodir.

Por que o Hezbollah usa pagers?

Os pagers usam transmissões de rádio na troca de mensagens. O Hezbollah passou a usar esses dispositivos depois que o líder do grupo, Hassan Nasrallah, pediu que seus combatentes deixassem de usar smartphones. O receio era de que o país vizinho teria tecnologia para se infiltrar nos sistemas do celulares.





Mesmo obsoletos, os pagers mantêm uma característica importante para o grupo armado: não podem ser rastreados, já que não se conectam à internet e nem tem recursos de geolocalização.

Após as explosões desta terça-feira (17), o governo libanês pediu que todos os cidadãos que possuem pagers joguem fora os dispositivos imediatamente. As informações são da agência de notícias estatal do Irã Irna.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .