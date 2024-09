Reprodução/Instagram Deolane Bezerra e seus três filhos





Mais um escândalo do caso Deolane Bezerra vem à tona. Desta vez, a Polícia Civil de Pernambuco concluiu que a influenciadora e advogada usou o filho de 17 anos para esquema de lavagem de dinheiro atribuído a ela e à mãe, Solange Alves Bezerra , de 55 anos.

Um dos indícios do suposto envolvimento diz respeito às transações bancárias milionárias do esquema, que passam pela conta corrente do filho adolescente da influenciadora.

Entre o dia 1 de dezembro de 2022 e 31 de maio de 2023, quase R$ 1,4 milhão foi movimentado na conta do jovem, segundo dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A renda mensal atribuída ao adolescente em questão era de R$ 2 mil.

Deste total, 99% foi debitado via Pix para outras contas, de acordo com a autoridade financeira. O esquema de lavagem de dinheiro utilizado pela influenciadora chama-se "smurfing", que se resume a uma prática que movimenta valores em pequenos depósitos a fim de despistar o monitoramento das transações suspeitas.

A Polícia de Pernambuco indica ainda que as "transações expressivas" ocorreram entre o adolescente e a avó, que utilizava um e-mail com o nome do neto para realizar negócios.

Em julho deste ano, o nome do adolescente também aparecia como proprietário de uma empresa de estética, com gastos de R$ 735.730 em perfumes, cremes hidratantes e outros cosméticos.

Deolane Bezerra é mãe de três filhos: Gillard, Kayky e Valentina. O primeiro foi adotado em 2004, quando a advogada tinha apenas 16 anos. Já os outros dois sao fruto de um relacionamento antigo da influenciadora.