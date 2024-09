ANWAR AMRO/AFP Um soldado do Exército libanês gesticula para uma ambulância que levava pessoas feridas para um hospital em Beirute, em 17 de setembro de 2024, depois que explosões atingiram vários redutos do Hezbollah ao redor do Líbano

Os pagers utilizados pelos membros do Hezbollah que explodiram simultaneamente na terça-feira vieram de Taiwan, informou o New York Times , com explosivos sendo inseridos algum tempo antes de chegarem ao Líbano.

Pelo menos nove pessoas foram mortas e cerca de 2.800 ficaram feridas, incluindo o embaixador iraniano no Líbano, quando os pagers explodiram em todo o país em um ataque sem precedentes atribuído a Israel.

Os pagers foram encomendados ao fabricante taiwanês Gold Apollo, segundo o Times , citando fontes anônimas norte-americanas "e outras".

Eles foram adulterados por Israel antes de chegarem ao Líbano, disseram algumas das fontes ao jornal norte-americano.

Uma fonte próxima ao Hezbollah, que preferiu não ser identificada, havia informado anteriormente à AFP que "os pagers que explodiram pertencem a uma remessa recentemente importada pelo Hezbollah, composta por 1.000 dispositivos," que parecem ter sido "sabotados na origem."

O Times informou que cerca de 3.000 pagers foram encomendados à Gold Apollo, a maioria do modelo AP924.

As explosões "mataram nove pessoas, incluindo uma menina," disse o ministro da Saúde libanês, Firass Abiad.

"Para que Israel inserisse um disparador explosivo nos novos lotes de pagers, provavelmente precisaria ter acesso à cadeia de suprimentos desses dispositivos," disse o analista militar e de segurança baseado em Bruxelas, Elijah Magnier, à AFP .

"A inteligência israelense infiltrou o processo de produção, adicionando um componente explosivo e um mecanismo de acionamento remoto nos pagers sem levantar suspeitas," afirmou, levantando a possibilidade de que o terceiro envolvido na venda dos dispositivos poderia ter sido uma "fachada de inteligência" criada por Israel para esse fim.

Não houve comentário imediato de Israel sobre o incidente.

