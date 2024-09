Reprodução/ e2w via Mirror Ataque em colégio na Rússia deixa quatro feridos, dois em estado grave





Um adolescente fez um ataque violento com uma faca e um martelo em uma escola na Rússia , onde cortou a garganta de uma colega e feriu pelo menos outras quatro pessoas. A menina atacada foi levada às pressas para um hospital em estado grave.

O incidente aconteceu nesta segunda-feira (16) em um colégio localizado em Chelyabinsk , perto dos Montes Urais. Testemunhas afirmam que o menino entrou na escola e começou a "bater aleatoriamente em seus colegas".

A menina, chamada Valeria E, também de 13 anos, perdeu a consciência após ser atingida na cabeça por um martelo e ter sido atingida no pescoço pelo agressor. Um professor e três outros alunos também ficaram feridos no ataque. A professora de biologia Nina Shoshina, de 57 anos, ficou ferida ao tentar dominar o garoto e proteger os alunos.

O suspeito, um garoto identificado como Roman G, foi detido no local.

Diferentes relatos

Shoshina contou que o agressor “correu para a sala de Biologia cinco minutos antes do fim da aula” armado com um martelo e uma pistola. “Ele não disse nada, apenas gritou”, disse.

“Eu comecei a gritar para que ele parasse. Corri até ele, mas as meninas foram um pouco mais rápidas. Ele atingiu as duas na cabeça com um martelo, então eu fui atingido no braço, ombro e cabeça”, relatou a professora.

Diferentes relatos afirmam que o garoto tinha um martelo, não um machado, enquanto também foi alegado que a pistola era falsa. Os outros estudantes feridos foram identificados como Andrey V e Maria R, ambos com 13 anos. Maria também estava passando por cirurgia.

Uma avó de uma das meninas feridas disse: “Ele entrou na sala de aula, ficou sentado lá por um tempo, saiu com uma arma, um machado, uma faca - e foi isso que aconteceu.” Ela ainda acrescentou: “Como o deixaram entrar na escola? Eu não entendo. É simplesmente horrível.”

O ataque

O canal de notícias Baza relatou que Roman chegou à escola todo de preto no meio da primeira aula. O estudante não teria ido direto para a sala de aula, mas sim em direção ao banheiro. “Alguns minutos depois, ele correu gritando para a sala onde a aula de Biologia estava acontecendo e começou a balançar um martelo”.





“Primeiro, ele bateu na cabeça de uma das meninas, depois na professora. Depois disso, Roman bateu em outra menina e em um menino, saiu correndo da sala de aula e correu pelo corredor”, contou um aluno.

Horas antes do incidente, ele havia postado um discurso nas redes sociais no qual dizia: " Putin escravizou a população". Os investigadores também devem examinar a teoria relatada pela mídia russa de que o garoto era suspeito de participar de um sinistro jogo de suicídio online que envolvia ferir pessoas antes de tirar a própria vida.

