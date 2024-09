Reprodução/Instagram Influenciadora Emma Spinner





A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou a influenciadora digital Emma Spinner , de 31 anos, por uma série de crimes virtuais. Entre eles estão crimes de extorsão, denunciação caluniosa, discriminação religiosa qualificada pelo uso de redes sociais, injúria racial, ameaça, calúnia e difamação qualificada pelo uso de redes sociais.

As investigações identificaram mais de 30 vítimas, com 21 boletins de ocorrência registrados. O inquérito foi remetido à Justiça.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !

Emma é natural de Divinópolis ( MG ), mas atualmente reside nos Estados Unidos com visto temporário. De acordo com a Polícia Civil, a influenciadora tem histórico de problemas psiquiátricos.

Crimes nas redes sociais

As investigações apontaram que Emma utilizava as redes sociais, onde tem mais de 70 mil seguidores no Instagram, para cometer crimes contra a honra, promover discriminação religiosa e fazer ameaças, causando sofrimento psicológico e prejuízos financeiros para as vítimas. A Polícia Civil começou a monitorar a influenciadora em junho deste ano.





Segundo a polícia, em um dos casos Emma exigiu dinheiro de uma vítima para cessar as ofensas e as acusações, mas a vítima recusou o pagamento, e os ataques continuaram. Emma mantinha quatro perfis principais, que foram removidos a pedido da Polícia Civil. A influenciadora criou novas contas para continuar os ataques.

A Polícia Civil também solicitou à Justiça a prisão preventiva de Emma e a quebra do sigilo de suas contas para identificar pessoas que encaminharam informações com cunho criminoso para ela. As investigações continuam para responsabilizar todos os participantes.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .