Um passageiro americano foi deportado dos Estados Unidos após um incidente ocorrido no Aeroporto El Dorado, em Bogotá, Colômbia . O homem, cuja identidade não foi divulgada, perdeu o voo da Latam para o país norte-americano após chegar atrasado ao portão de embarque.

Quando informado de que o embarque havia sido negado, o passageiro reagiu de forma violenta, agredindo funcionários do aeroporto e tentando entrar à força na aeronave.

Imagens gravadas por outro passageiro mostram o homem gritando e exigindo ser colocado no avião, enquanto chutava e socava a porta da aeronave.

A segurança do aeroporto foi acionada para conter a situação, e o passageiro foi detido. Após o incidente, o homem foi deportado de volta aos Estados Unidos.

Viralização nas redes sociais

A situação foi amplamente compartilhada nas redes sociais, com o vídeo do incidente sendo visto por milhares de pessoas.

Casos de agressão e comportamento disruptivo em aeroportos e aviões têm sido alvo de crescente preocupação, especialmente em tempos de alta demanda por viagens aéreas.

A segurança dos passageiros e da tripulação é uma prioridade, e comportamentos como o exibido no incidente em Bogotá resultam frequentemente em consequências severas, incluindo a deportação, como ocorreu nesse caso.

As autoridades locais continuam a monitorar tais situações de perto para garantir a segurança e a ordem em aeroportos internacionais.

