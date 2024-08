Divulgação: FAB Peritos do Cenipa no condomínio residencial onde caiu o avião da Voepass, em Vinhedo (SP)

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos ( Cenipa ), ligado à Força Aérea Brasileira (FAB), informou que a perícia inicial no local do acidente do avião da Voepass deve se concluída ainda nesta segunda-feira (12).

O avião turboélice modelo ATR-72-500 da Voepass , caiu na sexta-feira (9) na cidade de Vinhedo , no interior de São Paulo, resultando na morte de todos os 62 ocupantes.

A primeira etapa de atuação e análise no local é chamada de “Ação Inicial” pelo Cenipa. A fase seguinte é a análise de dados, que inclui o exame das “atividades relacionadas ao voo, ao ambiente operacional e aos fatores humanos, bem como um estudo pormenorizado de componentes, equipamentos, sistemas, infraestrutura, entre outros”, segundo informou o órgão em entrevista coletiva no domingo (11).

A previsão é que um relatório preliminar da investigação do acidente seja divulgado em até 30 dias. Segundo o Cenipa, 100% dos dados da caixa-preta do avião ATR-72 da Voepas foram recuperados.

Remoção dos destroços

De acordo com o Cenipa, será da Voepass a responsabilidade de retirar os destroços da aeronave do solo. “Responsabilidade do explorador da aeronave providenciar e custear a higienização do local, dos bens e dos destroços de modo a evitar prejuízos à natureza, à segurança, à saúde, ou à propriedade de outrem ou da coletividade”, disse o órgão.

O Voo 2283 decolou de Cascavel (PR) e tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos , na região metropolitana de São Paulo. O avião caiu sobre um condomínio de casas em Vinhedo, ao lado de uma residência que tinha três pessoas dentro. Elas não foram feridas.





Investigação

A Polícia Civil de Vinhedo, no interior de São Paulo, abriu um inquérito para investigar a queda do avião da Voepass. A informação foi divulgada pelo governo de São Paulo, em um boletim.

Ainda, segundo o comunicado, a Secretaria da Administração Penitenciária está atuando para preservar o local do acidente, utilizando equipamentos antidrones comandados por agentes penitenciários da região de Campinas.

O acidente aéreo é considerado o pior desde 2007 em solo brasileiro.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.