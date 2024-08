Presidential Executive Office of Russia Secretário do Conselho Nacional de Segurança da Rússia, Serghei Shoigu, ex-ministro da Defesa do país

O secretário do Conselho Nacional de Segurança da Rússia , Serghei Shoigu, ex-ministro da Defesa do país, chegou nesta segunda-feira (5) a Teerã para conversar com autoridades iranianas, dentre elas o presidente Masoud Pezeshkian e o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Mohammad Bagheri.

O Conselho de Segurança russo informa que os encontros terão como temas "vários aspectos da segurança global e regional", em meio ao agravamento das tensões no Oriente Médio e à iminência de um ataque iraniano a Israel como retaliação pelo assassinato do líder da ala política do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã.

A expectativa, segundo alerta dos Estados Unidos, é de que os iranianos e a milícia fundamentalista Hezbollah possam realizar um bombardeio a partir desta segunda-feira, também em resposta pela morte do comandante militar do movimento xiita, Fuad Shukr, em Beirute, no Líbano, em um ataque israelense.

