Reprodução/redes sociais Novo caso com Porsche mata motociclista no RJ

Um novo caso envolvendo um Porsche matou um motociclista na madrugada da última quinta-feira (1º), no quilômetro 74 da rodovia BR-116, em Três Córregos, no município de Teresópolis (RJ).

A colisão aconteceu por volta das 00h40 e, na ocasião, a vítima, de 47 anos, foi atingida por um Porsche Boxster, avaliado em R$ 500 mil. O homem foi identificado como o lavrador Adilson de Lima, de acordo com a GloboNews .

A Polícia Civil investiga o caso e apura se o homem levado à delegacia era realmente o motorista do carro de luxo.

A Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro (PRF-RJ) foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar no local, um homem se apresentou como o condutor do veículo e foi levado à delegacia. Ele não tinha ferimentos.

O carro, no entanto, seria de outra pessoa, segundo testemunhas, um influenciador digital de Teresópolis, conhecido por fazer rifas, sorteios de veículos e viagens nas redes sociais. O nome dele não foi divulgado.

De acordo com o delegado Marcio Dubugras, responsável pelo 110ª DP, pouco antes da colisão, o influenciador foi visto com o Porsche sozinho em um posto de gasolina. Além disso, o influencer teria deixado o lugar em alta velocidade.

"Logo depois aconteceu o acidente. E outra pessoa assumiu como se ele fosse o condutor", afirmou o delegado ao Diário TV Teresópolis. "Nós colhemos depoimentos que apontam que o influencer estava com o veículo. Agora colhemos outro depoimento e tentamos buscar outras informações para concluir a investigação", acrescentou.

O dono do carro é considerado foragido e é procurado devido a um mandado de prisão em aberto por descumprir medidas cautelares de um processo.

"Estamos fazendo buscas e ele vai ser preso a qualquer momento", afirmou o delegado. "Tem um mandado de prisão decretado."

