Reprodução: governo Lula durante reunião ministerial nesta segunda-feira (18)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou uma carta para felicitar Vladimir Putin por sua reeleição na Rússia. No último domingo (17), o mandatário conseguiu uma vitória esmagadora de 87,97% dos votos, tendo o direito de permanecer no cargo até 2030.

Com o gesto, Lula retribuiu a parabenização recebida pelo presidente russo em 2022, quando ganhou de Jair Bolsonaro (PL). No caso de Putin, entretanto, a eleição foi tratada como polêmica e não foi considerada como justa por alguns países do Ocidente.

O governo dos Estados Unidos, por exemplo, afirmou que a disputa eleitoral "obviamente não foi livre" e tampouco justa , destacando que Putin prendeu seus oponentes e impediu que outros concorressem contra ele, o que levanta sérias questões sobre a legitimidade do processo eleitoral russo.

Além do Brasil, outros países parabenizaram Putin, como Bolívia, China, Coreia do Norte, Cuba, Irã e Tajiquistão.





Vitória de Putin

Putin, de 71 anos, foi reeleito para mais seis anos como presidente da Rússia, com uma vitória esmagadora de 87,97% dos votos. Os dados, divulgados pela pesquisa de boca de urna e pela comissão eleitoral central russa, revelam também que o comparecimento às urnas atingiu um recorde pós-soviético de 73,3%.

A reeleição não foi uma surpresa, dado seu alto índice de aprovação de 86%. No entanto, críticos e opositores têm acusado Putin de fraude eleitoral, censura e até mesmo de estar envolvido em assassinatos de líderes da oposição, como o caso de Alexei Navalni (1976-2024).

Além de Putin, outros candidatos participaram das eleições, como o comunista Nikolai Kharitonov, que obteve 4,7% dos votos, o liberal Vladislav Davankov, com 3,6%, e o ultranacionalista Leonid Sluski, com 2,5%.

