Uma testemunha afirmou ter presenciado o desentendimento entre o motociclista Pedro Figueiredo e o empresário Igor Sauceda, proprietário de um Porsche amarelo, no trânsito. Segundo o relato, Pedro quebrou o retrovisor do carro de luxo, levando Igor a persegui-lo e matá-lo após um atropelamento. O incidente ocorreu na última segunda-feira (29) na Zona Sul de São Paulo.

"Eu vi o motoqueiro subindo a Avenida Interlagos e chutando o retrovisor do Porsche no semáforo. O motorista do Porsche deu ré e saiu em alta velocidade atrás do motoqueiro", disse Gustavo Pinheiro, um caminhoneiro que ainda não prestou depoimento à Polícia Civil, responsável pela investigação.

A velocidade máxima permitida na via é de 50 km/h.

"A moto estava na sua velocidade normal, mas o carro acelerou muito para alcançar o rapaz da moto e conseguiu", explicou Gustavo, que estava dirigindo um caminhão e presenciou o atropelamento. Ele gravou as imagens dos veículos após o acidente.

Gustavo afirmou que Igor não prestou socorro a Pedro, preocupando-se apenas com os danos ao Porsche.

"O motorista do Porsche estava mais preocupado com o carro dele do que com o motoqueiro. Eu perguntei a ele: você matou o cara por causa de um retrovisor? E ele respondeu que foi por causa de uma fechada", contou Gustavo.

Essa pergunta foi compartilhada nas redes sociais após Gustavo publicar o vídeo, que é uma das provas utilizadas pela polícia, juntamente com outras imagens do acidente e depoimentos de testemunhas, para justificar a prisão em flagrante de Igor.

Nesta semana, o Ministério Público (MP) acusou Igor de homicídio doloso triplamente qualificado, por motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Até o momento, a Justiça ainda não decidiu se aceita a denúncia. Se aceitar, Igor se tornará réu no processo.

Igor foi algemado e chorou ao ouvir seu advogado, Carlos Bobadilla, descrevê-lo como uma pessoa simples que trabalhou para adquirir o que possui atualmente.

A audiência de custódia confirmou que Igor não sofreu violência por parte da polícia. Ele declarou que ganha um salário mensal de R$ 20 mil como sócio de um bar no Itaim Bibi, bairro nobre da Zona Sul.

"Igor deliberou matar Pedro apenas porque se irritou com o dano ao seu carro", afirma a denúncia do Ministério Público.

Igor está preso desde segunda-feira, e sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sem prazo para liberação. Ele está detido em um presídio em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

Segundo a polícia, Igor não estava alcoolizado. Em seu depoimento, ele admitiu ter perseguido o motociclista após o incidente com o retrovisor, mas alegou que não teve a intenção de atropelá-lo e matá-lo.

Igor afirmou que o motociclista mudou de faixa abruptamente, cruzando à frente do seu carro. Após a colisão, os veículos bateram em um poste e em árvores.

A namorada de Igor, que estava no banco do passageiro, sofreu ferimentos leves e foi levada a um pronto-socorro. Igor não teve ferimentos graves. Pedro foi socorrido, mas não resistiu e faleceu no hospital.

