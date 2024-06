Reprodução Mais de mil balões carregados de lixo foram enviados para a Coreia do Sul nas últimas semanas

Nos balões que a Coreia do Norte enviou para Seul , capital da Coreia do Sul, foram encontrados parasitas provenientes de fezes humanas e roupas ocidentais desgastadas, segundo autoridades do Sul.

Pyongyang enviou mais de mil balões carregados de lixo para a Coreia do Sul nas últimas semanas, em represália aos panfletos enviados por ativistas contrários ao líder norte-coreano Kim Jong Un.

O Ministério da Unificação da Coreia do Sul afirmou em comunicado que uma análise de aproximadamente 70 dos balões revelou a presença de solo contendo "diversos parasitas, como lombrigas, ancilostomídeos e oxiúros".

O ministério diz ainda que a situação ocorre devido ao uso de fezes humanas no solo, ao invés de fertilizantes químicos. Segundo eles, não há preocupação com a poluição do solo ou propagação de doenças infecciosas pelos balões, já que a quantidade foi relativamente pequena.

Além disso, o órgão destacou que o envio de lixo pela Coreia do Norte também evidencia o estado econômico precário do país, citando roupas infantis desgastadas e outras peças de vestuário deterioradas como exemplos.

De acordo com um oficial do ministério, o envio é uma forma da Coreia do Norte "expressar uma hostilidade extrema contra as campanhas de panfletos e destacar uma postura adversária em relação à Coreia do Sul".





Balões

No dia 6 de junho, um grupo de ativistas sul-coreanos enviou dez balões com dinheiro e pen drives contendo músicas sul-coreanas para a Coreia do Norte. Além disso, havia panfletos de grande tamanho contendo propaganda contra o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

A ação ocorreu após a Coreia do Norte ter enviado balões cheios de lixo para a Coreia do Sul no dia 1º. Foram encontrados cerca de 260 balões com sacos de lixo que incluíam baterias usadas, pontas de cigarro e o que parecia ser esterco, segundo o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

Restos de papéis de um balão com lixo lançado pela Coreia do Norte em uma rua de Seul, em imagem divulgada em 9 de junho de 2024 pelo Ministério da Defesa sul-coreano HANDOUT Foto de arquivo tirada pelo Ministério da Defesa da Coreia do Sul mostra objetos não identificados que se acredita terem sido lançados pela Coreia do Norte HANDOUT Foto, divulgada pelo Ministério da Defesa da Coreia do Sul em 2 de junho de 2024, mostra objetos não identificados apresentados como lixo procedente da Coreia do Norte, enviados em sacos amarrados a balões HANDOUT Lixo encontrado nos balões enviados pela Coreia do Norte Reprodução Balões enviados pela Coreia do Norte Reprodução





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.