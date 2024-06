HANDOUT Foto divulgada pelo Ministério da Defesa da Coreia do Sul mostra objetos não identificados que Seul acredita que foram lançados com um balão pela Coreia do Norte

Em meio à escalada de tensões na península coreana, a recente declaração de guerra por balões de lixo da República Popular Democrática da Coreia contra a Coreia do Sul está desencadeando um novo capítulo de hostilidades na região. O regime norte-coreano, rotulado pelos aliados sul-coreanos de Washington como uma "provocação" "sem sentido, irracional" e "de baixo nível", está retaliando décadas de incitações sul-coreanas por meio de balões de propaganda, segundo a agência russa Sputnik.

Segundo o Estado-Maior Conjunto sul-coreano, mais de 700 projéteis repletos de lixo foram descobertos em áreas urbanas, terras agrícolas rurais e presos em árvores em toda a Coreia do Sul. Essa ofensiva beligerante baseada em balões vem após um primeiro ataque de 260 balões norte-coreanos, incluindo esterco misturado entre o lixo, terem sido lançados na quarta-feira.

O governo de Pyongyang justifica sua ação como uma reação direta à "ação provocativa" da Coreia do Sul sobre a soberania do Norte, por meio de drones espiões, exercícios militares e campanhas de panfletagem. O vice-ministro da Defesa norte-coreano, Kim Kang Il, afirmou que a disseminação de panfletos é uma "provocação perigosa" que pode ser utilizada para fins militares específicos.

Enquanto isso, organizações sul-coreanas e desertores patrocinados pelos EUA continuam a inflamar as tensões com campanhas de propaganda através de balões. Essas ações têm sido objeto de críticas da Coreia do Norte, que alega que esses balões podem carregar não apenas panfletos, mas também vírus.

A recente escalada de hostilidades entre as duas Coreias, agora travada através de balões, indica um impasse perigoso na região. Pyongyang ameaça continuar sua campanha de balões de lixo como resposta, enquanto Seul adverte que haverá "consequências insuportáveis" se o Norte não recuar.

Enquanto isso, ambas as nações enfrentam o dilema de como lidar com essa nova forma de conflito, sem recorrer a medidas mais drásticas que possam desencadear uma escalada ainda maior de tensões na península coreana.

Contexto

A Coreia do Norte voltou a enviar balões cheios de lixo para a Coreia do Sul neste sábado (1º), disse o Exército sul-coreano, um dia depois de Seul ter avisado que tomaria medidas.

A Coreia do Norte enviou esta semana cerca de 260 balões com sacos de lixo que incluíam baterias usadas, pontas de cigarro e o que parecia ser esterco, de acordo com o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

As autoridades de Seul chamaram-nos de "classe baixa" e o Ministério da Unificação da Coreia do Sul alertou na sexta-feira que o governo tomaria contra-medidas se Pyongyang não parasse com as suas provocações "irracionais".

A Coreia do Norte está "mais uma vez enviando balões que transportam destroços em direção ao Sul", disse o Estado-Maior Conjunto em uma mensagem aos repórteres. Também aconselhou as pessoas a não tocarem nos balões caso os vissem e a avisarem as autoridades.

As autoridades da cidade de Seul também enviaram um alerta aos moradores neste sábado, alertando sobre um "objeto não identificado que se acredita serem folhetos de propaganda norte-coreanos".

Esta semana, a Coreia do Norte disse que estes "presentes sinceros" são uma retaliação aos balões que o Sul envia com propaganda contra o líder norte-coreano Kim Jong Un.

Esses balões são geralmente lançados por ativistas sul-coreanos.

O ministro da Defesa sul-coreano, Shin Won-sik, disse que enviar balões com lixo é um "comportamento inimaginavelmente mesquinho" e que considera os balões enviados ao Norte por ativistas como "ajuda humanitária".