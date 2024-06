Reprodução: Redes Sociais Balões enviados a Coreia do Norte por desertores

Um grupo de ativistas sul-coreanos enviou dez balões nesta quinta-feira (6), com dinheiro e pen drives contendo músicas sul-coreanas para a Coreia do Norte. Além disso, os balões também transportavam panfletos de grande tamanho contendo propaganda contra o líder norte-coreano, Kim Jong-un .

A ação ocorre após a Coreia do Norte ter enviado balões cheios de lixo para a Coreia do Sul no sábado (1º). Cerca de 260 balões com sacos de lixo que incluíam baterias usadas, pontas de cigarro e o que parecia ser esterco, de acordo com o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

Os envios da Coreia do Sul ocorrem por parte de um grupo que tem a participação de desertores da Coreia do Norte. Os balões foram lançados em uma cidade que fica na fronteira.

O grupo informa que junto com os balões, foram enviados 200 mil panfletos com criticando o regime de Kim Jong-un, 5 mil pen-drives com vídeos de k-pop e dramaturgia sul-coreana e 2 mil notas de US$ 1.

Dentro de um dos balões, os ativistas inseriram uma imagem de Kim Jong-un com sua irmã, acompanhada da seguinte mensagem:

“O inimigo do povo Kim Jong-un enviou sujeira e lixo para o povo da República da Coreia (do Sul). Mas nós, desertores, enviamos verdade e amor aos nossos compatriotas norte-coreanos".

Ativistas sul-coreanos afirmam que continuarão a lançar balões em direção ao norte, apesar da proibição imposta pelo governo há alguns anos.

Park Sang-hak, líder do grupo e um desertor norte-coreano que escapou para o Sul anos atrás, descreveu os materiais enviados como "cartas de verdade e liberdade".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.