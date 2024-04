Reprodução: AFP Domo de Ferro interceptando mísseis e drones

Após o ataque do Irã contra Israel no último sábado (13), a Cúpula de Ferro, sistema de defensa aéreo de Israel, foi visto em operação. De acordo com as autoridades israelenses, o sistema interceptou 99% dos mísseis e drones lançados pelo Irã.

Conhecido também como 'Domo de ferro', o sistema tem sido amplamente utilizado na guerra entre Israel e Hamas para a proteção das instalações militares e civis dos foguetes procedentes de Gaza e do Líbano.

Como funciona?

Projetado para proteger contra armas de curto alcance e operar em todas as condições climáticas, o sistema rastreia foguetes por meio de um radar, com a capacidade de diferenciar os mísseis que podem atingir áreas construídas e povoadas.

Assim, mísseis interceptadores são disparados apenas contra esses foguetes que têm um risco maior de atingir essas áreas, com alcance de até 70 quilômetros.

No total, o sistema é composto por baterias localizadas em Israel, cada uma com três a quatro lançadores que podem disparar 20 mísseis interceptadores. Cada uma dessas baterias é dividida em três partes principais:

Um sistema de detecção por radar;

Um computador que calcula a trajetória do foguete que se aproxima;

Um lançador que dispara interceptadores se o foguete tiver chances de atingir uma área construída ou estratégica.

Os interceptores detonam os mísseis no ar após serem lançados verticalmente a partir dessas unidades móveis ou estacionárias. Segundo Israel, ele uma taxa de sucesso superior a 90%.

História

O sistema foi criado em 2006, após o conflito entre Israel e o Hezbollah, grupo militante do sul libanês. Na ocasião, o Hezbollah lançou milhares de foguetes contra Israel, o que levou a centenas de mortes e ao estrago de inúmeras estruturas.

O desenvolvimento do escudo de defesa antimísseis foi uma resposta de Israel ao ataque do grupo. O equipamento foi desenvolvido junto com os Estados Unidos no início da década passada, pelas empresas israelenses Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries.

A principal função do sistema é combater armas rudimentares e mais potentes, como os foguetes disparados de Gaza.

A primeira vez que ele foi usado em combate foi em 2011, quando derrubou um míssil disparado da Faixa de Gaza. Em 2019, os EUA anunciaram a compra e o teste de algumas baterias do Domo de Ferro.

Quanto custa?

De acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, com sede em Washington, o desenvolvimento de cada interceptor da "Cúpula de Ferro" vale entre US$ 40 mil e US$ 50 mil (entre R$ 205,4 mil e R$ 256,7 mil na cotação atual).

Segundo o instituto, a fabricação do sistema completo, incluindo o radar, computador e três ou quatro lançadores (cada um deles, com até 20 interceptadores) tenha o custo de cerca de US$ 100 milhões (R$ 513,5 milhões).

O grupo americano de aeronáutica e defesa RTX, que participa da construção do "Domo de Ferro", estima que Israel tenha 10 sistemas deste tipo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp