Reprodução: AFP Domo de Ferro interceptando mísseis e drones

O sistema de defesa de Israel enfrentou mais de 300 drones no sábado (13). Enquanto lida com ataques de foguetes do grupo extremista Hamas, o Irã bombardeou o território israelenses na noite de ontem .

De acordo com as autoridades de Israel, o Domo de Ferro, seu sistema de defesa aéreo, interceptou 99% dos mísseis e drones lançados pelo Irã .

O Irã cumpriu a promessa de atacar Israel e iniciou o combate com drones segundo as Forças de Defesa de Israel (IDF). Segundo agências de notícias, os drones foram vistos cruzando o céu do Iraque. Estima-se que pelo menos 300 projéteis foram disparados.

O ataque do Irã aconteceu em retaliação ao bombardeio israelense à embaixada iraniana em Damasco, na Síria, no dia 1º de abril, quando oito pessoas foram mortas, inclusive três integrantes da Guarda Revolucionária do Irã.

No dia 13 de abril, o Irã apreendeu um navio português ligado a Israel. Horas depois, realizou o ataque com drones contra a país israelense.





Veja como funciona o sistema de defesa israelense

"Os sistemas de defesa estão em todo o país e preparados para responder 24 horas por dia, sete dias por semana", informou as Forças de Defesa de Israel.

Domo de Ferro

Neste ataque do Irã, o sistema de defesa utilizado foi o Domo de Ferro, mais conhecido como escudo antimíssil.

Este equipamento foi desenvolvido junto com os Estados Unidos no início da década passada. Segundo Israel, ele uma taxa de sucesso superior a 90%.



O Domo de Ferro possui um sistema que identifica o ataque, calcula a trajetória do foguete inimigo e verifica se uma área urbana vai ser atingida. Quando tudo analisado, ele lança um míssil interceptor que explode o projétil inimigo ainda no ar.

The Arrow

A The Arrow (seta ou flecha em português) também foi desenvolvido com os EUA e serve para interceptar mísseis balísticos. Essa ferramenta tem sido utilizada para deter os lançamentos dos Houthi, no Iémen.

Segundo o Ministério da Defesa de Israel, o equipamento é possui duas frentes:

seta-2 (arrow-2,): intercepta mísseis de médio a longo alcance;

seta-3 (arrow-3): intercepta mísseis de longo alcance



"Esse é um dos sistemas de Defesa aérea e antimísseis mais avançados do mundo para a interceptação de mísseis balísticos", afirmou o Ministério da Defesa.

David’s Sling

David’s Sling (Estilingue de David, em português), também foi desenvolvido em parceria com os Estados Unidos. Ele é utilizado para interceptar mísseis de médio alcance, como os projéteis do Hezbollah. Segundo Israel, ele fornece apoio a Seta e ao Domo de Ferro.

“O sistema de defesa David's Sling fortalecerá os esforços de defesa de Israel com sua capacidade de interceptar mísseis de alta qualidade. Tenho certeza de que todos os nossos sistemas de defesa aérea juntos fortalecerão nossa eficácia", disse o IDF, em nota.

Patriot

O Patriot (Patriota, em português), fabricada pelos EUA, é o equipamento mais antigo do sistema de defesa de Israel. Ele já foi utilizado durante a Guerra do Golfo, em 1991, para interceptar mísseis Scud, lançados pelo então líder do Iraque, Saddam Hussein.

A ferramente agora é usada para abater aeronaves e drones também, a uma distância de 160 km.

“Embora o sistema Patriot seja um sistema tecnologicamente avançado, ele não pode funcionar sem os seus soldados”, informou o IDF, em nota. “É necessário um ser humano para ativar o sistema, por mais inteligente que seja., completou.

Iron Beam

O Iron Beam (Viga de Ferro, em português), é um novo sistema de Israel está para interceptar ameaças. Ele é um laser e um GPS. O equipamento é projetado para que as nuvens mais densas, por exemplo, não influenciem o trajeto da Viga.



O laser irá atravessar a nuvem e, caso perca o sinal, o GPS vai assegurar que o equipamento chegará ao destino.

De acordo com Israel, a Viga foi muito complexa de ser desenvolvida e levou cerca de 10 anos para ser operacionalizada. Ele é ainda tem melhor custo de operação em relação aos sistemas já existentes no sistema de defesa israelense.

O IDF disse em nota que o sistema permite que as tropas atinjam células e veículos terroristas com muita precisão. "O que pode minimizar os dados àqueles que não estão envolvidos nos conflitos, como os civis".

O Iron Beam é utilizado para alvos terrestres imóveis, como postos de lançamento de foguetes, células terroristas, veículos blindados, entre outros.

