Reprodução Cachorro é jogado de ponte pela própria tutora na frente dos filhos em Joinville

A mulher que foi filmada jogando o próprio cachorro de uma ponte em Joinville, no norte de Santa Catarina, na frente dos filhos, foi denunciada por maus-tratos e corrupção de menores pelo Ministério Público (MPSC). A informação foi divulgada pelo órgão na sexta-feira (12).

Polícia Civil/Reprodução Até sexta (12), cão Jorge estava disponível para adoção no CBEA de Joinville

Na ação penal pública ajuizada, o MPSC pediu que, além da condenação pelos crimes, seja estipulado um valor mínimo de R$ 5 mil, como forma de reparação dos danos animais e morais e pelo sofrimento causado ao cão, bem como a repercussão negativa resultante da ação cruel e a corrupção de duas crianças.

O cachorro, chamado pela família de Jorge, teve escoriações na pele, passou por tratamento no Centro de Bem Estar Animal (CBEA) e até sexta estava disponível para adoção.

Relembre o caso

Uma mulher foi flagrada por câmeras de segurança jogando o próprio cachorro de uma ponte. O caso ocorreu em Joinville no dia 7 de março, no bairro Pirabeiraba. O cão foi resgatado pela polícia e passou por atendimento veterinário para depois ser colocado para adoção.

O inquérito policial foi finalizado no dia 13 de março, e a mulher foi indiciada por maus-tratos a animal doméstico e corrupção de menores, por ter cometido o crime na frente dos dois filhos menores de idade.

Veja o vídeo:

Mulher atira seu próprio cão de uma ponte! 🤬



Um ato revoltante foi registrado por uma câmera de segurança: uma mulher jogou seu próprio cão de uma ponte em Joinville, na presença de duas crianças. A Polícia Civil de Santa Catarina, através da Divisão de Investigação Criminal… pic.twitter.com/jUBXlS0qL7 — Delegado Bruno Lima (@del_brunolima) March 14, 2024

Nas imagens, é possível ver a mulher empurrando o animal por um buraco na cerca até que ele caia da ponte para a água. Ela chega a verificar se o cão realmente havia caído. O cão era da própria suspeita e retornou sozinho para a casa.

Em depoimento, a mulher afirma saber "que cometeu um erro e está arrependida", segundo a delegada da investigação, Tânia Harada, e também menciona "alguns problemas de ordem pessoal".

