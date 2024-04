Reprodução Chuvas em SC

As fortes chuvas que atingiram Santa Catarina no domingo (14) são apenas o começo do que se espera para o Sul do Brasil nos próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo com vigência até terça-feira (16), prevendo chuvas intensas devido a um ciclone extratropical formado na Argentina.

O fenômeno, causado por um centro de baixa pressão atmosférica, gerou uma frente fria que se deslocou do leste da Argentina em direção ao Brasil, prometendo dias chuvosos não só para o Sul, mas também para países como Argentina, Uruguai e Paraguai.

O Inmet emitiu alertas para chuvas intensas e fortes ventos costeiros no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná até terça-feira (16), com acumulados diários previstos entre 30 e 100 mm. Os riscos incluem cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Santa Catarina, especialmente no Sul, já sentiu os impactos das tempestades, com relatos de deslizamentos e inundações. O Centro Nacional de Monitoramento de Desastres registrou acumulados significativos em diversas cidades, como Garopaba, São José, Antônio Carlos e Canelinha.

No Maranhão, Pará e Amapá, também há alerta de chuvas intensas até a manhã de segunda-feira, principalmente na costa. O Centro-Oeste e o Norte do país estão em alerta para "perigo potencial" devido à possibilidade de chuvas.

A frente fria deve chegar a São Paulo depois da metade da semana, causando queda nas temperaturas a partir de quinta-feira (18). Embora não haja previsão de chuvas intensas, podem ocorrer pancadas isoladas.

