Reprodução/redes sociais Foto clássica utilizada para representar o suposto monstro

O Centro do Lago Ness (Loch Ness Centre), localizado na zona montanhosa da Escócia, divulgou nesta quinta-feira (11) que pediu ajuda à NASA em uma nova caçada à suposta criatura mitológica.

Funcionários do centro também estão recrutando voluntários para ajudar na vigilância do lago, enquanto instalam webcams que serão monitoradas ao vivo. No ano passado, uma das maiores buscas no Lago Ness capturou altos ruídos subaquáticos e registrou vários possíveis avistamentos.

"Estamos pedindo a ajuda de especialistas", afirma a instituição em comunicado. "Isso inclui cientistas e universidades, bem como pioneiros da exploração da NASA, para fornecer equipamentos e experiência na pesquisa".

"Com novos equipamentos de especialistas, esperamos que a ciência possa ajudar a desvendar os mistérios do Lago Ness e os avistamentos inexplicáveis ​​desde que a lenda de Nessie começou, há 90 anos", afirma o centro.

Desde a primeira aparição, mais de 1.156 avistamentos do possível monstro foram registrados na região do Lago Ness, que fica nas Terras Altas da Escócia, no Reino Unido.

Paul Nixon, gerente geral do Centro do Lago Ness, afirmou à imprensa local que a última pesquisa reuniu participantes de várias partes do mundo, incluindo Estados Unidos, Canadá, França, Itália e Japão.

"Com os ruídos inexplicáveis que ouvimos, juntamente com possíveis avistamentos, este ano estamos determinados a descobrir mais sobre o esquivo Monstro do Lago Ness", disse Nixon.

A próxima pesquisa coincidirá com o 90º aniversário da primeira observação organizada do monstro, feita por Sir Edward Mountain em 1934.

