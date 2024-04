Nasa/Goddard/Universidade Estadual do Arizona NASA captura fotos de uma 'prancha de surf' na órbita da lua

A NASA, agência espacial dos Estados Unidos, fotografou um objeto em forma de prancha de surf perto da superfície da Lua no mês passado, mostram imagens divulgadas pela agência espacial nesta sexta-feira(5).

As fotos, tiradas pelo Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), capturou várias imagens do orbitador lunar Danuri, do Instituto de Pesquisa Aeroespacial da Coreia, enquanto os dois passavam um pelo outro em paralelo, mas em direções opostas, entre 5 e 6 de março, disse a NASA.

A Danuri é a primeira espaçonave da Coreia do Sul na Lua, enquanto a LRO circula o satélite natural da Terra há 15 anos.

Danuri, derivado da junção das palavras "Dal", que representa "Lua", e "Nuri", que se traduz como "desfrutar", partiu dos Estados Unidos impulsionado por um foguete da SpaceX em agosto e alcançou a órbita lunar em dezembro, seguindo uma rota prolongada visando a economia de combustível.

As imagens estão distorcidas devido às velocidades relativas extremamente rápidas entre ele e a LRO. O resultado é uma foto que mancha a espaçonave coreana até 10 vezes o seu tamanho na direção oposta da viagem – com o curto tempo de exposição da câmera da LRO .



