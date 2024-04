Reino Unido organiza visitas a alas inéditas dos palácios de Buckingham e Balmoral Partes do Palácio de Buckingham, em Londres, e do Castelo de Balmoral, na Escócia, serão abertas ao público pela primeira vez no próximo verão, anunciou o Royal Collection Trust. Entre 1º de julho e 4 de agosto, por sua vez, visitantes terão acesso a algumas partes do Castelo de Balmoral, residência de verão dos Windsor na Escócia, antes da chegada do rei Charles III e da rainha Camilla.

