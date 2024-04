Reprodução Investigações de múmias extraterrestres do Peru são retomadas após novas evidências

Uma disputa surgiu entre o governo do Peru e cientistas norte-americanos sobre a investigação da origem das Múmias de Nazca. O Ministério Público peruano considerou a suposta origem alienígena das múmias uma fraude, após sua exibição no Congresso do México, o que levou à controvérsia.

Ainda assim, os cientistas insistem em analisar os objetos para descobrir mais pistas sobre sua origem. Para isso, os artefatos foram submetidos à tomografia computadorizada.

As Múmias de Nazca foram encontradas em 2017 por funcionários da universidade San Luis Gonzaga, de Ica, onde fica Nazca. Na época, o feito foi anunciado como "a grande descoberta arqueológica do século XXI". Ao mesmo tempo, os funcionários foram acusados de terem alterado os objetos para parecerem extraterrestres.

O Ministério da Cultura do Peru se opõe às investigações, sob o argumento de que os "corpos" são, na verdade, bonecos construídos por saqueadores de túmulos para venda no mercado ilegal.

Na última quinta-feira (4), uma representante do Ministério da Cultura do Peru chegou a interromper uma apresentação dos cientistas sobre a investigação.

O time de médicos que reassumiu as investigações inclui o Dr. James Caruso, médico legista-chefe e legista do condado da cidade de Denver, Colorado, o Dr. William Rodriguez, antropólogo forense e examinador médico do estado de Maryland, e o Dr. John McDowell, professor de odontologia forense aposentado da Universidade do Colorado.

