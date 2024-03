Melina Mejia/Presidencia/Peru - 19.12.2022 Presidente do Peru, Dina Boluarte

Na noite de sexta-feira (29), a residência da presidente Dina Boluarte foi alvo de uma operação policial no Peru, como parte das investigações conduzidas pela promotoria relacionadas a suspeitas de enriquecimento ilícito e não declaração de posse de relógios de luxo.

A polícia cjhegou a arrombar a porta da residência após as autoridades não atenderem seu pedido de abertura para entrada no local.

De acordo com a estação de rádio RPP, Boluarte não estava em sua residência quando a polícia chegou. Ela mora no distrito de Surquillo, em Lima.

A promotoria iniciou investigações preliminares para verificar a informação, divulgada na mídia, de que a presidente possuía vários relógios Rolex.

A investigação, que começou há duas semanas, tinha o objetivo de determinar se havia motivos para abrir um inquérito formal contra a presidente.

Boluarte reconheceu que possui relógios Rolex, e explicou que eles foram comprados com o dinheiro que ganhou desde que era jovem. Além disso, afirmou que entrou no gabinete do presidente com as mãos limpas e que sairia com as mãos limpas.

Na última quarta-feira (27), a promotoria tentou, sem sucesso, realizar uma verificação dos relógios no escritório dela, mas seus advogados disseram que houve um conflito de agendas e tentaram remarcar o encontro.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp