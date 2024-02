Reprodução/redes sociais Policial se veste de ursinho de pelúcia do Dia dos Namorados para apreensão de drogas no Peru

Em plena comemoração internacional do Dia dos Namorados, nesta terça-feira (13), um oficial da Polícia do Peru usou um estratégia inusitada para realizar uma operação de apreensão de drogas em Lima: ele se vestiu de urso de pelúcia e se misturou à multidão que celebrava a data na capital para capturar uma suposta traficante de drogas.

Na operação, batizada de “O ursinho do amor pela segurança”, o agente aproveitou as festividades e foi até casa da suspeita. Fantasiado, ele esperou por ela do lado de fora - com um balão em formato de coração e uma placa com uma mensagem amorosa.

Quando a suspeita foi até o policial fantasiado, outro agente correu para prendê-la. Na casa, os policiais encontraram sacos contendo substâncias ilícitas. Outra mulher foi pega no flagra.

As mulheres, que são mãe e filha, foram presas sob acusação de tráfico de drogas.