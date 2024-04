Reprodução/redes sociais Transferência de Jorge Glas para penitenciária de segurança máxima contou com forte aparato policial

O ex-vice-presidente do Equador Jorge Glas foi transferido neste sábado (6) para uma penitenciária de segurança máxima no país depois de ser preso por policiais que invadiram a embaixada do México em Quito, onde ele estava desde dezembro do ano passado.



Segundo o Serviço Nacional de Atendimento Integral para Adultos Privados de Liberdade e Adolescentes Infratores do Equador, Glas foi transferido para o Centro de Privação de Liberdade nº3 de Guayas, em Guayaquil.

A transferência contou com forte aparato policiail e o apoio das Forças Armadas e da Polícia Nacional do país.

Glas foi condenado a seis anos de prisão por corrupção em um caso envolvendo a Odebrecht, e estava na embaixada do México em Quito desde dezembro do ano passado. Na última sexta-feira, o governo mexicano concedeu asilo político ao ex-vice-presidente equatoriano, que alega sofrer perseguições da Procuradoria-Geral do Equador.

Crise diplomática

Na noite de sexta-feira, policiais equatorianos invadiram a embaixada do México em Quito para prender Glas. A medida foi reprovada pelo governo mexicano, que rompeu relações diplomáticas com o Equador.

Segundo a Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas, de 1961, embaixadas, consulados e demais locais de missão de um país dentro de outro são considerados invioláveis. Tanto o Equador quanto o México assinaram a convenção ainda na década de 1960.

Por serem espaços invioláveis, a entrada de agentes nesses locais depende de autorização prévia do chefe da missão estrangeira. Isso significa que a polícia equatoriana precisaria do aval da embaixadora mexicana para prender Glas.



Reação brasileira

Em nota divulgada neste sábado, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro reprovou a decisão equatoriana e prestou solidariedade ao México. "A medida levada a cabo pelo governo equatoriano constitui grave precedente, cabendo ser objeto de enérgico repúdio, qualquer que seja a justificativa para sua realização", diz o texto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também foi às redes sociais prestar solidariedade ao seu homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a quem chamou de "amigo".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.