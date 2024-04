Reprodução/Flipar Israel recupera corpo de refém 6 meses após ataque do Hamas

Militares de Israel afirmaram que o corpo de Elad Katzir, israelense que foi assassinado após ser mantido em cativeiro pelos terroristas da Jihad Islâmica, foi devolvido aos seus familiares neste sábado (6).



O resgate do corpo foi feito durante a noite na cidade de Khan Younis. Antes de ser devolvido aos familiares, Elad Katzir passou por um processo de identificação. As Forças de Defesa de Israel (IDF) e a Agência de Segurança de Israel (ISA) foram responsáveis por emitir o comunicado.

Além de Elad, sua mãe, Hanna, também havia sido sequestrada pelo mesmo grupo terrorista durante os ataques de 7 de outubro. No entanto, a mulher foi libertada em 24 de novembro como parte do acordo para a libertação de reféns. Avraham, pai de Katzir, foi morto no kibutz.

"Nós recebemos más notícias. Elad foi trazido para Israel esta noite [na noite passada], depois que ele foi assassinado em cativeiro. Não é assim que sua história e a nossa deveriam ter terminado. Desculpe, não pudemos salvá-lo", disse Carmit, irmã de Katzir, em um post no Facebook.

Além disso, Carmit também criticou os líderes israelenses: "Ele poderia ter sido salvo se um acordo tivesse sido feito a tempo. Nossa liderança é covarde e guiada por considerações políticas e é por isso que isso não aconteceu", escreveu.

