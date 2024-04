Reprodução/Twitter Greta Thunberg é carregada por policiais na Holanda

A ativista ambiental sueca Greta Thunberg foi detida pela polícia holandesa em Haia, neste sábado (6), durante um protesto do grupo Extinction Rebellion ("Rebelião dos extintos") contra subsídios aos combustíveis fósseis.



Thunberg, de 21 anos, se uniu a manifestantes que tentavam bloquear a rodovia mais importante da cidade e acabou retirada à força por policiais - imagens de TV mostram a jovem sendo carregada pelos dois braços.

A sueca e outros ativistas foram levados para uma delegacia. "Há décadas prometeram agir, mas não fazem nada. Vamos ver se agora funcionará", disse Thunberg por telefone à imprensa holandesa.

Conhecida mundialmente por liderar greves estudantis em defesa do clima quando ainda estava na escola, a sueca já foi detida recentemente durante protestos na Alemanha, na Noruega e no Reino Unido.



