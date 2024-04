Reprodução / BBC News - 03/04/2024 Terremoto atingiu Taiwan nesta semana

Subiu para 13 o número de mortos no terremoto de magnitude 7.4 na escala Richter que atingiu Taiwan na última quarta-feira (3).



Os socorristas encontraram o corpo de mais uma vítima na trilha de Shakadang, um popular destino turístico no Parque Nacional Taroko, onde três pessoas continuam desaparecidas.

As equipes de resgate estudam levar equipamentos pesados para tentar encontrar indivíduos que estariam debaixo de pedras que caíram sobre a trilha.

Ao todo, seis pessoas estão desaparecidas em Taiwan após o terremoto, o mais forte dos últimos 25 anos na ilha.

A região mais atingida é o condado de Hualien, onde as operações de demolição do Edifício Uranus, que se tornou símbolo do abalo sísmico após tombar sobre a rua com uma inclinação de 45 graus, tiveram de ser interrompidas devido à persistência de réplicas do tremor inicial.



