Reprodução Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil

O governo brasileiro "condenou nos mais firmes termos" a invasão da polícia do Equador à embaixada do México em Quito para prender o ex-presidente Jorge Glas.



Em nota, o Ministério das Relações Exteriores diz que a ação "constitui clara violação à Convenção Americana sobre Asilo Diplomático e à Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que dispõe que os locais de uma missão diplomática são invioláveis".

"A medida levada a cabo pelo governo equatoriano constitui grave precedente, cabendo ser objeto de enérgico repúdio, qualquer que seja a justificativa para sua realização", acrescenta o comunicado do Itamaraty, que também manifesta solidariedade ao México.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.