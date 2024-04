Reprodução/X Momento em que rocha cai e atinge traseira de um dos veículos.

Vídeo do terremoto em Taiwan divulgado na quarta-feira (3) mostra motoristas sendo atingidos por rochas que deslizaram de uma montanha na estrada de Su-Hua. Até o momento não houve registros de feridos neste incidente.

As imagens mostram a parte traseira de um dos carros que estava na estrada sendo atingida por uma rocha. O vídeo foi gravado de dentro de um veículo que estava atrás do carro que foi atingido, e imediatamente dirige em marcha à ré para escapar do deslizamento. Confira:

O terremoto de magnitude 7.4 na escala Richter atingiu Taiwan, no Sudeste Asiático, na manhã de quarta-feira . O tremor deixou ao menos dez vítimas.

Dados do Centro de Respostas e Desastres apontam que cerca de 1.060 pessoas ficaram feridas e 38 permanecem desaparecidas depois do abalo sísmico que teve epicentro perto do condado de Hualien, o mais atingido pelo fenômeno .

De acordo com informações atualizadas nesta quinta-feira (4) por autoridades locais, as operações de resgate na região continuam acontecendo.

