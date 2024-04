Reprodução: Redes Sociais Terremoto no Taiwan

Após o Taiwan ser atingido por um terremoto de magnitude 7,7 , 101 pessoas continuam sob os escombros após um dia do abalo sísmico mais forte em 25 anos. Nesta quinta-feira (4), as autoridades locais informaram que dez pessoas morreram, 1.050 foram feridas e aproximadamente 46 seguem desaparecidas.

Segundo a Agência Nacional de Bombeiros, em comunicado conjunto com o Ministério da Saúde e Bem-Estar do país, mais 961 pessoas foram evacuadas, resultando em 628 realocadas em abrigos.

Além disso, Em Hualien, as operações de busca e salvamento estão em andamento, de acordo com Lin Chih-cheng, da Associação Profissional de Engenheiros Civis. Ele disse que 100 edifícios foram classificados como perigosos e muitos teriam que ser demolidos. A demolição começou nesta quinta-feira.

Segundo as autoridades, pelo menos 28 edifícios desabaram, sendo a maioria na cidade de Hualien. Além disso, deslizamentos de terra também foram registrados. A capital Taipei ficou parcialmente sem energia.

Os desabamentos ocorreram nas cidades de Yilan (1), Keelung (2), Nova Taipei (8) e Hualien (17).

O prefeito Hsu Chen-wei visitou a capital nesta manhã e disse que prioriza aumentar a conscientização entre a população e obter recursos para auxiliar nas buscas e no esforço.





O terremoto

O terremoto foi o mais forte registrado em 25 anos em Taiwan . Segundo as autoridades, os mortos estavam no condado montanhoso e pouco povoado de Hualien, que fica próximo ao epicentro do tremor, na costa leste da ilha, a cerca de 150 km da capital Taipei.

Segundo a agência estatal Central News, o terremoto apresentou uma energia equivalente a cerca de 32 bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, houve 76 tremores secundários em menos de cinco horas após o primeiro tremor, sendo 13 deles acima da magnitude 5,0.

