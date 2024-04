Agência Estatal Central News - 03.04.2024 Prédio ficou inclinado na cidade de Hualien, em Taiwan, após forte terremoto

Subiu para 10 o número de mortos no terremoto de magnitude 7.4 na escala Richter que atingiu Taiwan, no Sudeste Asiático , enquanto as autoridades locais continuam as operações de resgate na região, informou um balanço atualizado nesta quinta-feira (4).

Segundo dados do Centro de Respostas e Desastres, ao menos 1.060 pessoas ficaram feridas e 38 permanecem desaparecidas depois do abalo sísmico que teve epicentro perto do condado de Hualien, o mais atingido pelo fenômeno.

As equipes de emergência ainda tentam resgatar pessoas presas em escombros bloqueados por destroços, principalmente em uma área montanhosa tornada impermeável por danos à infraestrutura rodoviária.

Relatos indicam que alguns túneis e pontes nas estradas principais de Hualien foram fortemente danificados pelo terremoto. Mais de 600 cidadãos permaneceram retidas em um hotel e centro turístico no Parque Nacional Taroko, mas as autoridades conseguiram colocá-las em segurança.

Entretanto, cerca de 60 trabalhadores que ficaram retidos em uma pedreira conseguiram sair do local durante a tarde, enquanto outros quatro presos em uma mina de carvão conseguiram regressar à superfície.

A autoridade meteorológica da ilha, responsável pelos sismos, informou que ocorreram mais de 300 tremores secundários desde o terremoto principal, dando continuidade a um tremor secundário que pode durar alguns dias.

