Reprodução Funcionárias de maternidade protegem bebês durante terremoto em Taiwan

Câmeras de segurança gravaram o momento em que funcionárias de uma maternidade em Taiwan protegem bebês recém-nascidos, durante o forte terremoto que atingiu a região nessa quarta-feira (3).

No vídeo, é possível ver as mulheres reunindo os berços no centro de uma sala, segurando-os para que permaneçam unidos e, dessa forma, o efeito do tremor seja suavizado.

A gravação foi registrada na maternidade do hospital Ma Cherie, na cidade de Nova Taipei, onde 8 desabamentos foram registrados até o momento. Outros desabamentos ocorreram nas cidades de Yilan (1), Keelung (2) e Hualien (17).

De acordo com autoridades locais, 100 edifícios foram classificados como perigosos e muitos teriam que ser demolidos. A demolição começou nesta quinta-feira.

Veja o vídeo:

🚨VEJA: Durante o terremoto que atingiu Taiwan ontem, enfermeiras se juntaram para proteger os recém-nascidos na maternidade. pic.twitter.com/xL8ZTMaxuE — Alerta Mundo (@AlertaMundo_) April 4, 2024

Terremoto em Taiwan

O terremoto de magnitude 7,4 na escala Richter deixou ao menos 10 mortos em Taiwan, segundo o balanço atualizado divulgado nesta quinta-feira (4). Equipes de busca ainda estão mobilizadas para resgatar pessoas presas em túneis, em especial no Condado de Hualien, região mais próxima do epicentro.

O presidente eleito Lai Ching, que venceu a corrida eleitoral em janeiro deste ano, visitou Hualien na manhã dessa quarta-feira. "Meus pensamentos estão com todos os afetados enquanto trabalhamos para recuperar e reconstruir", afirmou Ching.

Veja galeria com imagens do desastre:

Pelo menos 1.060 pessoas ficaram feridas e 38 permanecem desaparecidas depois do abalo sísmico. Taiwan não presenciava um terremoto tão forte há 25 anos. Em 1999, o mesmo fenômeno provocou a morte de 2,4 mil pessoas e danificou 50 mil imóveis.

