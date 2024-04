Reprodução Twitter Terremoto na costa do Japão

Nesta quinta-feira (4), um terremoto de magnitude 6,1 atingiu a costa leste do Japão. O tremor foi registrado pelo Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC, na sigla em inglês). Segundo o centro de monitoramento, o epicentro do terremoto ocorreu a cerca de 100 km da costa japonesa, próximo a Honshu, a maior ilha do arquipélago japonês, com profundidade de 40 km.

O terremoto foi sentido na capital Tóquio, mas, até o momento desta publicação, não foram registrados danos ou feridos.

Este evento ocorreu um dia após um forte tremor de magnitude 7,4, que causou a morte de 9 pessoas e deixou 1.038 feridos em Taiwan. Pelo menos 28 prédios desabaram em território taiwanês, sendo mais da metade na cidade de Hualien, no leste da ilha. Esse foi o terremoto mais intenso registrado em Taiwan nos últimos 25 anos.

Segundo as autoridades, ainda há mais de 100 pessoas desaparecidas.

