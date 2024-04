Reprodução Inmet Chuvas intensas chegam na região Nordeste, mas temperaturas seguem elevadas

Nesta próxima quinta-feira (4), a região Sudeste do país enfrentará céu nublado e tempo seco, enquanto boa parte do Brasil está sujeita a chuvas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja (indicando perigo) para áreas do Nordeste (Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco) e amarelo (perigo potencial) para as regiões Norte, Centro-Oeste, restante do Nordeste e Rio Grande do Sul.

O alerta laranja destaca chuvas intensas entre 50 e 100 mm/dia, ventos fortes (60-100 km/h) e risco de cortes de energia, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Recomenda-se evitar abrigar-se debaixo de árvores e desligar aparelhos elétricos. O alerta amarelo indica chuvas de até 50 mm/dia.

Das capitais, apenas Florianópolis (27°C), Curitiba (29°C) e Brasília (27°C) terão máximas abaixo de 30°C. No Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Teresina, as máximas não ultrapassarão os 31°C. A mínima entre as capitais será de 19°C, registrada em São Paulo e Porto Alegre.

Estados como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Belo Horizonte terão céu nublado, mas sem previsão de chuva. Já Boa Vista, em Roraima, pode atingir 39°C, sendo a capital mais quente do país na quinta-feira (4).

