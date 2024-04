Reprodução/Instagram Candidata a prefeita é morta no México em meio ao aumento da violência política

Nesta segunda-feira (1), Gisela Gaytán, uma candidata a prefeita do partido governista foi morta a tiros na região central do México durante um comício que marcava o primeiro dia de sua campanha.

De acordo com membros do partido, Gisela havia solicitado proteção às autoridades locais, mas não recebeu nenhuma resposta. Ela havia acabado de apresentar seu plano estratégico para a segurança no evento em Celaya, no estado de Guanajuato, quando foi morta a tiros.

A procuradoria-geral de Guanajuato disse que está investigando o assassinato. Até o momento, nenhuma pessoa foi presa.

Ainda não se sabe o motivo do assassinato de Gaytán. O estado de Guanajuato é conhecido por ser um dos mais violentos do país, com alguns dos maiores números de homicídios nos últimos anos e guerras por disputa de territórios entre facções criminosos.

A escalada da violência no México tem impactado de forma direta as eleições, e os números sugerem que a situação está piorando. Desde 2021, dezenas de políticos e candidatos foram mortos antes das eleições de meio de mandato.

De acordo com a organização de pesquisa Civic Data, sediada na Cidade do México, houve um aumento de 236% em violência política eleitoral no país entre 2018 e 2023.

