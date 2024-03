Agencia Publica de Notícias del Ecuador e Suramérica López Obrador, presidente do México

O presidente do México , Andrés Manuel Lopez Obrador, rebateu Javir Milei , mandatário da Argentina , após ser chamado de "ignorante". Através das redes sociais, o líder mexicano criticou as ações do ultraliberal argentino. "Eu ainda não entendo como os argentinos, sendo tão inteligentes, votaram em alguém que despreza o povo", afirmou López Obrador.

A fala de Milei que gerou polêmica ocorreu em uma entrevista à CNN da Argentina. Na ocasião, o novo presidente argentino não economizou nas críticas ao mexicano. "É um elogio que um ignorante como o López Obrador fale mal de mim, isso me enaltece", comentou.

Ainda antes de Milei ser eleito, o mandatário do México já havia chamado o argentino de "facho conservador", se referindo ao novo mandatário da Argentina como uma pessoa fascista.





Atritos de Milei

Apesar de não ter completado quatro meses à frente da Argentina, o novo presidente do país já coleciona algumas polêmicas. Além da troca de farpas com Obrador, Milei também se envolveu em discussões com outras figuras importantes.

A mais recente ocorreu nesta semana, contra Gustavo Petro , presidente da Colômbia. Após ser classificado como um "assassino terrorista" pelo argentino, o colombiano expulsou os diplomatas argentinos da Embaixada de Bogotá.

No início deste mês, Milei também aumentou a tensão com o presidente Nicolás Maduro , da Venezuela. Com os recentenes incidentes, opositores do líder venezuelano chegaram até a buscar abrigo na Embaixada argentina no país.

Com certa frequência, Milei também alfineta Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A maioria das cutucadas ocorreram durante as eleições, no final do ano passado. O presidente brasileiro constuma retrucar.

