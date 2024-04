Reprodução / X Climatempo - 20.01.2024 Previsão é de mais chuvas para Vitória e BH

Rio de Janeiro e São Paulo devem ter mais um dia de tempo firme, apesar do céu nublado, nesta quarta-feira. O cenário não é mesmo em Vitória (ES) e Belo Horizonte (MG), onde chuvas isoladas devem ocorrer ao longo do dia. Em outras regiões do país, como Nordeste, Centro-Oeste e Norte, há alertas do Instituto de Meteorologia Nacional (Inmet) para os riscos de chuvas intensas.

No Nordeste podem ser atingidos os estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. No Norte e Centro-Oeste do Brasil, o fenômeno pode afetar o Amazonas, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Goiás e pode se estender até o norte de Minas Gerais, no Sudeste.

Assim, a expectativa é que as áreas mencionadas tenham chuva de até 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h). Também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Com isso, o Inmet recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores, porque existe risco de queda e descargas elétricas.

A previsão do tempo para o Rio de Janeiro nesta quarta-feira (3) indica um céu nublado ao longo de todo o dia, sem chuvas. Os termômetros devem marcar entre 19°C e 32°C. Segundo o Inmet, a tendência é o cenário se manter sem grandes alterações até o sábado, quando está prevista a volta da chuva. A previsão do Inmet é a mesma para São Paulo.

Belo Horizonte, por sua vez, pode ver chuvas isoladas nesta quarta-feira, principalmente entre a tarde e a noite. A temperatura deve se manter entre 18°C e 31°C. A precipitação na capital mineira não deve ocorrer na quinta-feira (4), mas volta já na sexta, segundo o Inmet. Em Vitória, no Espírito Santo, a mínima deve ser de 24°C e a máxima de 33°C. A manhã e a tarde na cidade devem ser de muitas nuvens com chuvas isoladas, de acordo com a previsão.