A Coreia do Norte anunciou nesta quarta-feira (3) ter testado "com sucesso" um novo míssil balístico de alcance intermediário com uma ogiva hipersônica.

De acordo com a agência sul-coreana Yonhap, Pyongyang garante que todos os mísseis desenvolvidos pelo país agora têm capacidade nuclear.





O líder norte-coreano, Kim Jong-un, liderou o teste do míssil Hwasong-16, elogiando-o como uma arma estratégica que demonstra a "superioridade absoluta" da tecnologia de defesa do país, informou a Agência Central de Notícias da Coreia do Norte (KCNA).

Por sua vez, os militares sul-coreanos afirmaram ter detectado o lançamento de um míssil balístico hipersônico da região de Pyongyang que voou cerca de 600 quilômetros antes de cair no Mar do Leste.

Este lançamento é feito depois de outro teste, no final de março, de um motor de combustível sólido.

