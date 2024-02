Reuters/Alexandre Meneghini Pessoas caminham pelo centro deHavana

Cuba e Coreia do Sul anunciaram nesta quarta-feira (14) que reestabeleceram as relações diplomáticas após 65 anos - os países haviam rompido as relações em 1959. A decisão foi oficializada em comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores da ilha caribenha.



"No dia 14 de fevereiro de 2024, foram estabelecidas as relações diplomáticas e consulares entre a República de Cuba e a República da Coreia", disse a chancelaria cubana em um breve comunicado. Segundo a nota, os dois países concordaram em abrir relações diplomáticas no nível de embaixadores em uma troca de cartas feitas em Nova York, em reunião da ONU.



Já o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul, por sua vez, informou que os novos laços diplomáticos entre Seul e Havana marcam "uma virada importante" para o país em suas tentativas de fortalecer a diplomacia na América Latina. A nação, vale lembrar, era a única asiática que não tinha relação com os cubanos.

Rompimento

Cuba e Coreia do Sul estabeleceram as relações diplomáticas pela primeira vez em 1949. Uma década depois, porém, os sul-coreanos decidiram romper com os cubanos por causa da Revolução proclamada por Fidel Castro.

Parceria comercial

Apesar de não ter vínculo diplomático, os dois países possuem parcerias comerciais. De acordo com o estudo "Centralidade da Ásia para Cuba", publicado em 2021 por um centro de pesquisa de Cuba, ambas as nações mantêm laços em setores como indústria automobilística, de eletrodomésticos e telefones celulares.

Relação de Cuba com a Coreia do Norte

Cuba permanece extremamente aliada com a Coreia do Norte. A ideologia socialista e a hostiliade aos Estados Unidos que compartilham ajudaram a unir os dois países clubes. O país caribenho, inclusive, tem uma embaixada em Pyongyang.