Presidência da Ucrânia - 03.04.2024 Presidente da Finlândia, Alexander Stubb, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinam acordo de segurança entre países

ROMA, 3 ABR (ANSA) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta quarta-feira (3) que a Rússia se prepara para mobilizar mais 300 mil soldados a partir do início de junho.

O mandatário, citado pelo Ukrainska Pravda, participou de uma coletiva de imprensa com seu homólogo finlandês, Alexander Stubb, em Kiev.

Após revelar o fortalecimento do contingente das forças de Moscou, Zelensky foi perguntado sobre a quantidade de recrutas que serão convocados pelo Exército ucraniano este ano, mas o presidente se limitou a dizer que "não precisa de meio milhão".

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que o massacre perpetrado no mês passado em Moscou fez disparar o número de pessoas assinando contratos para ingressar nas Forças Armadas.

Nos últimos 10 dias, cerca de 16 mil indivíduos se colocaram à disposição para servir o Exército.

O ataque no Crocus City Hall, que deixou quase 140 mortos, foi reivindicado pelo Estado Islâmico, mas a Rússia afirma que os assassinos estavam de alguma forma ligados à Ucrânia, suposição negada por Kiev e considerada um “absurdo” pelos Estados Unidos.

