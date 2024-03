Reprodução: Rodong Sinmun Kim Jong-un dirigindo um tanque de guerra

King Jong-un, líder da Coreia do Norte, foi fotografado dirigindo um tanque de guerra em uma demonstração militar. A imagem foi divulgada na quarta-feira (13), pela mídia estatal norte-coreana.

O veículo comandado por Kim é o mais novo tanque de guerra do país. Segundo o norte-coreano, o tanque de guerra aparentou poder de performance com sucesso.

O teste funcionou como uma simulação de batalha, onde dezenas de militares do Exército da Coreia do Norte participaram do exercício. Além disso, outras autoridades norte-coreanas estiveram presente no evento, como o ministro da Defesa Nacional da RPDC, Ri Yong Gil, chefe do Estado-Maior General do KPA, o vice-ministro da Defesa Nacional encarregado do equipamento, o diretor do departamento de guerra de tanques do Estado-Maior do KPA e oficiais comandantes das grandes unidades combinadas de tankmen do KPA.

As imagens são divulgadas após uma sequência de rompimentos na relação da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Há um mês, a nação de Kim revogou todos os acordos de cooperação econômica que havia com a Coreia do Sul.

Ainda, em novembro do ano passado, as duas Coreias também romperam acordos militares.

Nos últimos dias, a Coreia do Norte declarou que a Coreia do Sul é seu principal inimigo. Ademais, Kim Jong-un pediu que o país acelere a preparação de guerra.