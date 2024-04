IRNA Presidente iraniano Ebrahim Raisi

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, afirmou nesta terça-feira (2) que o ataque de Israel ao consulado iraniano na Síria "não ficará sem resposta", no que classificou como "ação agressiva e desesperada" de Tel Aviv.

O ataque ao consulado destruiu um prédio do Irã em Damasco, nessa segunda-feira (1º). O bombardeio feito com aviões militares israelenses matou Mohammad Reza Zahedi, comandante sênior da Guarda Revolucionária do Irã, e outras seis pessoas, de acordo com a imprensa local.

Raisi argumentou que o ataque "desumano" de Israel é uma "violação descarada das regulamentações internacionais", e que o governo israelense precisa enfrentar o ódio e a aversão das nações livres à sua "natureza ilegítima", segundo informou a agência de notícias iraniana Tasnim.

O Irã argumentou ao Conselho de Segurança da ONU que tem o direito de revidar o ataque de Israel e pediu que o órgão faça uma reunião de emergência para discutir a ação, sob o entendimento de que Israel viola regras internacionais.

Ataque ao consulado

O consulado do Irã em Damasco, capital da Síria, foi alvo de um ataque aéreo conduzido por aviões militares de Israel nessa segunda (1º). A ação resultou na morte de Mohammad Reza Zahedi, comandante sênior da Guarda Revolucionária do Irã.

As acusações e a tensão aumentaram após o governo iraniano culpar diretamente Israel pelo ataque ao consulado em Damasco, apontando que o principal alvo do ataque era Reza Zahedi. Um porta-voz militar de Israel foi contatado pela imprensa, mas optou por não se pronunciar sobre as acusações.

