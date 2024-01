Public Domain / U.S. Government Ex-presidente Donald Trump é julgado por fraude nos Estados Unidos

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discutiu com o juiz de uma audiência que participou em Nova York, nesta quinta-feira (11). Trump desobedeceu as regras do tribunal durante a sessão de alegações finais do caso em que é acusado de inflacionar o valor de seus ativos imobiliários.

A discussão com o juiz Arthur Engoron se deu depois de Trump criticar a procuradora-geral de Nova York, Letitia James.



Trump teve o direito de fala negado antes mesmo do julgamento começar, após não ter assinado restrições que o impediam de usar o tribunal como palanque político.

Entretanto, o juiz permitiu que o ex-presidente fizesse comentários breves logo após a fala de seu advogado. O juiz insistiu para que o pré-candidato republicano à Casa Branca respeitasse regras do tribunal.

“Eles querem garantir que eu nunca mais vença [uma eleição]. Ela [Letitia James] me odeia e se eu não puder falar sobre isso, é um desserviço”, declarou Trump.

Em resposta, Engoron pediu para os advogados de Donald Trump “controlarem seu cliente”.

Em 21 de setembro de 2022, Letitia James indiciou o republicano sob a acusação de inflar valores de propriedades da família em declarações de bancos e seguradoras para garantir empréstimos de valores mais altos.

A procuradora-geral de Nova York exige que o ex-presidente pague multa de US$ 370 milhões ao Estado se considerado culpado.